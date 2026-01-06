ڈمپرز کے رات میں ہائی وے داخلے پر پابندی ہوامیں اڑا دی
46اڈا(نمائندہ دنیا)سرگودھا پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے ڈمپرز کے کا رات میں ہائی وے پر داخلہ بند کرنے کے احکامات ڈمپرز مالکان اور پٹرولنگ وٹریفک اہلکاروں نے ہوامیں اڑا دیئے ۔دھند کے پیش نظر ہائی وے پر ہیوی گاڑیاں کا داخلہ رات 7بجے سے دن 11بجے تک ایک ماہ کے لیے بند کے اعلیٰ حکام نے احکامات جاری کیے تھے ۔جس کو ڈمپرز مالکان نے پٹرولنگ وٹریفک اہلکاروں سے ملکر ہوامیں اڑاد دیا فیصل آباد لنک روڈ 58بیریل پر رات کو ناکہ ہی نہیں لگایا جاتا اور پل گیارہ پر رات 9بجے کے بعد ٹریفک اہلکار موجود نہیں ہوتے۔
جس سے ہزاروں کی تعداد میں ڈمپرز فیصل آباد روڈ پررن وے اور مٹھہ معصوم بائی پاس پر کھڑے ہوجاتے ہیں جس سے ٹریفک گھنٹوں جام رہتی ہے اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ 58بیریل اور پل 111کے مقام پر رات 7بجے سے دن 11بجے تک داخلہ منع ہے ۔اس کے باوجود یہ فیصل آباد روڈ پرجمع رہتے ہیں۔جبکہ لاہورروڈ پر بھی رات کو رش لگا رہتا ہے ۔شہریوں افضال شفیع نعمان ارسلان کامران اویس سجاول راشد ودیگر نے آر پی اور سرگودھا ایس پی پٹرولنگ ڈی پی او سرگودھا اور ڈی ایس پی ٹریفک سے ناکوں پرسخت نگرانی کے ساتھ ٹریفک کی روانی کے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے