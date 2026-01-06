بڑھتی مہنگائی ،روزمرہ استعمال کی اشیاء عوام کی پہنچ سے باہر
غریب آدمی کی کمر توڑ دی،دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہوگیاحکمران عوام کے حالات پر رحم کریں،فوری ریلیف دیں ،شہریوں کا مطالبہ
کمرمشانی (نمائندہ دنیا)کمرمشانی کے سیاسی و سماجی حلقوں نے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مہنگائی نے غریب آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے اور دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو چکا ہے ۔مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ تیل، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے روزمرہ استعمال کی تمام اشیاء کو عوام کی پہنچ سے باہر کر دیا ہے ۔ سیاستدان ہر دور میں یہ مؤقف اختیار کرتے ہیں کہ سابقہ حکومت خزانہ خالی چھوڑ گئی، مگر گزشتہ کئی دہائیوں سے عوام کو صرف وعدے ہی دیے جا رہے ہیں۔بیان میں مزید کہا گیا کہ مسلسل ٹیکسوں کے بوجھ نے عوام کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے اور اب حکمرانوں کو چاہئے کہ وہ عوام کے حالات پر رحم کریں اور فوری ریلیف اقدامات کریں۔