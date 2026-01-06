صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیلمٹ نہ پہننے پر شہری کا چالان ، اہلکار کو تشدد کا نشانہ بنا دیا

  سرگودھا
ہیلمٹ نہ پہننے پر شہری کا چالان ، اہلکار کو تشدد کا نشانہ بنا دیا

ہیلمٹ نہ پہننے پر شہری کا چالان ، اہلکار کو تشدد کا نشانہ بنا دیا جڑانوالہ روڈ پر چلان کیا گیا تو موٹر سائیکل سوار نے مزاحمت شروع کردی

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ہیلمٹ نہ پہننے پر شہری کا چالان کرنے والے اہلکار کو تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے جڑانوالہ روڈ پر ٹریفک اہلکار کی جانب سے موٹر سائیکل سوار کو روک کر ہیلمٹ نہ پہننے پر اس کا چالان کیا گیا تو موٹر سائیکل سوار نے ٹریفک اہلکار کے ساتھ مزاحمت شروع کردی اور اس دوران سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ جس پر پولیس نے ملز موں کے خلاف مقدمہ درج کرکے ان کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

