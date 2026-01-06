صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سہولت بازار شاہپور کیلئے آج سے کام کا آغاز کردیاجائیگا

  • سرگودھا
سہولت بازار شاہپور کیلئے آج سے کام کا آغاز کردیاجائیگا

کام تین ماہ میں مکمل کیا جا ئیگا ،عوا م کوا یک چھت کے نیچے تمام اشیا میسر ہوں گی بجلی ،سکیورٹی ،صفائی بلامعاوضہ فراہم کی جائیں گی،فوکل پرسن کی دنیا سے گفتگو

شاہپور صدر (نامہ نگار ) لاہور سے سہولت بازار اتھارٹی لیبر کے ساتھ شاہپور صدر پہنچ گئی ہے آج سے سہولت بازار شاہپور صدر کیلئے کام کا آغاز کر دیا جائے گا یہ بات فو کل پرسن سہولت بازار مکک ذیشان حیدر اعوان نے دنیا سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہی ، انہوں نے کہا کہ سہولت بازار تین ماہ کی مدت میں مکمل کرلیا جائے گا ، عوام الناس کو ایک چھت کے نیچے ضروریات زندگی کی تمام اشیا میسر ہونگی۔ سہولت بازار میں گورنمنٹ کے کنٹرول ریٹ پر معیاری اشیا میسر ہونگی۔ بازار میں 5 کلومیٹر کی حدود تک فری ہوم ڈیلیوری کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ سہولت بازار میں بجلی، پنکھے ، سکیورٹی اور صفائی حکومت پنجاب کی طرف سے بلا معاوضہ فراہم کی جائے گی۔ سہولت بازار میں نمازیوں کیلئے مسجد اور واٹر فلٹریشن پلانٹ کی سہولت بھی ہوگی ،بازار میں بچوں اور اہلِ خانہ کیلئے تفریحی سہولیات کا بھی اہتمام کیا گیا ، انہوں نے کہا کہ جو دوکانوں میں پہلے بیٹھے ہیں ان دوکانداروں کو بغیر قرعہ اندازی کے دوکانیں دی جائیں گی دیگر ریڑھی بانوں کو شفاف قرعہ اندازی سے سٹالز دئیے جائیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

گول باغ کا آرائشی منصوبہ 55 لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل، افتتاحی تقریب

مالکان پالتو کتوں کی ہر صورت رجسٹریشن کرائیں،خالد جاوید

ماڈل ریڑھی بازاروں کے قیام کیلئے اقدامات تیز کرنیکی ہدایت

ترقیاتی کاموں کے باعث متعدد فیڈرز سے بجلی بندرہے گی

روزنامہ دنیاکے نیوزایجنٹ ملک محمد عباس انتقال کرگئے

اسلحہ کے زور پر لڑکی سے زیادتی کا مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس