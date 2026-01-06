سہولت بازار شاہپور کیلئے آج سے کام کا آغاز کردیاجائیگا
کام تین ماہ میں مکمل کیا جا ئیگا ،عوا م کوا یک چھت کے نیچے تمام اشیا میسر ہوں گی بجلی ،سکیورٹی ،صفائی بلامعاوضہ فراہم کی جائیں گی،فوکل پرسن کی دنیا سے گفتگو
شاہپور صدر (نامہ نگار ) لاہور سے سہولت بازار اتھارٹی لیبر کے ساتھ شاہپور صدر پہنچ گئی ہے آج سے سہولت بازار شاہپور صدر کیلئے کام کا آغاز کر دیا جائے گا یہ بات فو کل پرسن سہولت بازار مکک ذیشان حیدر اعوان نے دنیا سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہی ، انہوں نے کہا کہ سہولت بازار تین ماہ کی مدت میں مکمل کرلیا جائے گا ، عوام الناس کو ایک چھت کے نیچے ضروریات زندگی کی تمام اشیا میسر ہونگی۔ سہولت بازار میں گورنمنٹ کے کنٹرول ریٹ پر معیاری اشیا میسر ہونگی۔ بازار میں 5 کلومیٹر کی حدود تک فری ہوم ڈیلیوری کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ سہولت بازار میں بجلی، پنکھے ، سکیورٹی اور صفائی حکومت پنجاب کی طرف سے بلا معاوضہ فراہم کی جائے گی۔ سہولت بازار میں نمازیوں کیلئے مسجد اور واٹر فلٹریشن پلانٹ کی سہولت بھی ہوگی ،بازار میں بچوں اور اہلِ خانہ کیلئے تفریحی سہولیات کا بھی اہتمام کیا گیا ، انہوں نے کہا کہ جو دوکانوں میں پہلے بیٹھے ہیں ان دوکانداروں کو بغیر قرعہ اندازی کے دوکانیں دی جائیں گی دیگر ریڑھی بانوں کو شفاف قرعہ اندازی سے سٹالز دئیے جائیں گے ۔