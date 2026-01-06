فاروقہ میں سورج نے مکھڑا چھپا لیا ، سردی کی شدت میں اضافہ
فاروقہ میں سورج نے مکھڑا چھپا لیا ، سردی کی شدت میں اضافہ نزلہ،زکام،کھانسی کے مریضوں میں اضافہ ،بچے اور بزرگ احتیاط کریں،ڈاکٹر
فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا )تحصیل بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ سورج نے مکھڑا چھپا لیا تفصیلات کے مطابق یکم جنوری کی بارش کے بعد دھند کے بعد ابر آلود موسم ،اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم انتہائی سرد ہو گیا درجہ حرارت گرنے کے بعد کھیتوں میں کام کرنے والے اور چلتے پھرتے مزدوری کرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ سردی میں اضافہ کے باعث نزلہ،زکام،کھانسی کے مریضوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس شدید ترین سردی سے بچوں کو بچائیں اور انھیں بلا وجہ کھر سے نکلنے نہ دیں جکہ عمر رسیدہ بزرگ بھی احتیاط کریں۔