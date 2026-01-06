صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چک مبارک میں راستہ پختہ نہ ہونے سے مکینوں کو مشکلات

  • سرگودھا
چک مبارک میں راستہ پختہ نہ ہونے سے مکینوں کو مشکلات

چک مبارک میں راستہ پختہ نہ ہونے سے مکینوں کو مشکلات راستہ بارش کے دنوں میں کیچڑ جبکہ خشک موسم میں گرد و غبار کا باعث ہے

بھیرہ(نامہ نگار )نواحی قصبہ چک مبارک میں راستہ پختہ نہ ہونے کے باعث علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے سکول اور جنازہ گاہ کو جانے والے اس راستہ سے روزانہ طلبہ، اساتذہ، بزرگ اور خواتین کا گزر ہوتا ہے ، مگر کچا اور خستہ حال راستہ بارش کے دنوں میں کیچڑ جبکہ خشک موسم میں گرد و غبار کا باعث بن چکا ہے زکوٰۃ عشر کمیٹی کے سابق چیئرمین رانا محمد اکرم سابق کونسلر رانا فلک شیر رانا ابرار حسین اور رانا عاشق علی نے کہا ہے کہ ٹھیکیدار نے چند روز قبل راستے پر صرف پتھر ڈالے اور اس کے بعد غائب ہو گیا، جس کی وجہ سے راستہ مزید خراب ہو گیا ہے اور آمدورفت انتہائی دشوار ہو چکی ہے انہوں نے ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل سرگودھا اور اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لے کر نامکمل ترقیاتی کام کو مکمل کروایا جائے ، ٹھیکیدار کے خلاف کارروائی کی جائے اور راستے کو جلد از جلد پختہ کر کے عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے ۔

 

