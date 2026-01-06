صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زیادتی کا جھوٹا مقدمہ کروانے ،رشوت لیکرصلح کرنیوالاگرفتار

  • سرگودھا
زیادتی کا جھوٹا مقدمہ کروانے ،رشوت لیکرصلح کرنیوالاگرفتارغلام شبیر نامی شہری کی طرف سے مخالفین پر جھوٹا مقدمہ درج کروایا گیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مبینہ زیادتی کا جھوٹا مقدمہ درج کروانے اور ملزمان سے مبینہ رشوت لے کر صلح کرنے والے شہری کو گرفتار کرلیا گیا۔تھانہ ساہیانوالہ کے علاقے میں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے غلام شبیر نامی شہری کو گرفتار کرلیا۔ جس کی جانب سے مبینہ طور پر اپنے مخالفین کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی رنجش میں مبینہ زیادتی کا جھوٹا مقدمہ درج کروایا گیا اور بعد ازاں صلح کرنے کے عوض ان سے بھاری رشوت وصول کرکے خاموشی اختیار کر لی گئی۔ جس پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرتے ہوئے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

 

