سیم نا لہ وبالِ جان، زیر زمین پانی آلودہ، بیماریاں پھیلنے لگیں
ساہی وال / سرگودہا (نمائندہ دنیا)ساہی وال شہر کی مضافاتی آبادیوں کے درمیان سے گزرنے والا سیم نا لہ شہریوں کے لیے سنگین خطرہ بن گیا ہے ، جس کے باعث ہزاروں افراد آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔تفصیلات کے مطابق شمس آباد، نواں لوک، صادق آباد، پلے گراؤنڈ، محلہ ہائی اسکول اور مدینہ کالونی کے درمیان سے گزرنے والا یہ سیم نالا بھٹو دور میں بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، تاہم کئی دہائیوں سے ان آبادیوں کی سیوریج اسی نالے میں ڈالی جا رہی ہے ۔نالہ کچا ہونے اور بروقت صفائی نہ ہونے کے باعث سیم کی شکل اختیار کر چکا ہے ، جس سے زیر زمین پانی شدید متاثر ہوا ہے ۔ شہری پیٹ، معدہ اور جگر سمیت مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔سیاسی و سماجی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ عوامی صحت کے تحفظ کے لیے سیم نالے کو فوری طور پر پختہ کیا جائے اور نکاسی آب کا مؤثر نظام بنایا جائے ۔