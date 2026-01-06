قتل کیس ؍:مجرم کو عمرقید،دیگردفعات پر19سا ل کی سزا
عدیل یوسف بے گناہی ثابت نہ کرسکا،لاکھوں روپے جرمانہ بھی عائدمجرم نے فیملی پر فائرنگ کر کے عبدالرزاق کو موت کے گھاٹ اتارا تھا
شاہپور صدر (نامہ نگار )عدالت نے تھانہ شاہپور صدر کے مقدمہ قتل میں ملوث مجرم عدیل یوسف کو جرم ثابت ہونے پر عمر قید کی سزا ،اقدام قتل کے جرم میں 7سال قید کی سزا بامشقت ،اور ایک لاکھ جرمانہ ،جبکہ ضرر کے جرم میں 12سال قید بامشقت اور لاکھوں روپے جرمانے کی سزا کا حکم سنا دیا ہے ،پولیس نے ملزم کے خلاف گزشتہ 2 برس مقدمہ درج کر کے بعد از تفتیش چالان عدالت میں پیش کیا تھا۔ سماعت کے دوران مجرم اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکا،مجرمنے دو سال قبل معمولی تلخ کلامی کے رنج کی وجہ سے شاہپور کے قصبہ جہان آباد کی ایک فیملی جوکہ شادی کی تاریخ طے کرکے واپس گھر جارہی تھی ان پر فائرنگ کی تھی جس کے نتیجہ میں عبدالرزاق جاں بحق ہوا تھا۔