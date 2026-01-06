مڈھ رانجھا میں بجلی کے لٹکتے بے ہنگم تار سنگین مسئلہ بن گئے
مڈھ رانجھا میں بجلی کے لٹکتے بے ہنگم تار سنگین مسئلہ بن گئے علاقہ مکینوں کا محکمہ واپڈا کے اعلیٰ حکام سے فوری اصلاح احوال کا مطالبہ
مڈھ رانجھا (نمائندہ دُنیا)بجلی کے لٹکتے بے ہنگم تار سنگین مسئلہ بن گئے ،شہری پریشانی کا شکار ہیں ۔تفصیل کے مطابق گھروں اور دوکانات کی چھتوں سے گزرتی ہوئی بجلی کی ہائی وولٹیج تاریں علاقہ مکینوں کیلئے وبال جان بن گئیں ہیں ۔ نئی آبادی کیلئے سڑک کے کنارے نئے پول لگا کر بجلی کی لائنیں بھی درست نہ کی گئی ہیں جو نئی آبادی میں رہائشی پلاٹوں سے ہائی وولٹیج بجلی کی تاریں انتہائی نچلی سطح پر گزررہی ہے جسکی بناء پر ہائی وولٹیج تاریں نئے مکانات کی تعمیرات میں بھی رکاوٹ کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ بوسیدہ لٹکتی ہوئی بے ہنگم تاریں کسی بھی وقت بڑے حادثے کا باعث بن سکتی ہیں۔علاقہ مکینوں نے محکمہ واپڈا کے اعلیٰ احکام سے فوری اصلاح احوال کا مطالبہ کیاہے ۔