صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف ڈی اے ون ونڈو،2449 درخواست گزوروں کو ریلیف

  • سرگودھا
ایف ڈی اے ون ونڈو،2449 درخواست گزوروں کو ریلیف

ایف ڈی اے ون ونڈو،2449 درخواست گزوروں کو ریلیف2025 میں اسٹیٹ مینجمنٹ ون سے متعلق 1332 درخواستوں پر محکمانہ کارروائی مکمل

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)فیصل آباد ڈویلپمنٹ اتھارٹی (ایف ڈی اے ) کے ون ونڈو کاؤنٹر سے سال کے دوران 2449 درخواست گزاروں کو محکمانہ ریلیف فراہم کیا گیا، جبکہ 16درخواستیں مختلف شعبوں میں زیرِ کارروائی ہیں۔ یہ بات ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چوہدری کی زیرِ صدارت منعقدہ اجلاس میں بتائی گئی، جس میں ون ونڈو کاؤنٹر کی سالانہ کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔اجلاس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل قیصر عباس رند، ڈائریکٹر آئی ٹی یاسر اعجاز چٹھہ، ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسماء محسن، ڈائریکٹرز اسٹیٹ مینجمنٹ جنید حسن منج اور سہیل مقصود پنوں، ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ٹی عبداللہ نور سمیت دیگر متعلقہ افسر شریک تھے ۔اجلاس کو بتایا گیا کہ گزشتہ سال اسٹیٹ مینجمنٹ ون سے متعلق 1332 درخواستوں پر محکمانہ کارروائی مکمل کی گئی، جبکہ شعبہ ٹاؤن پلاننگ ون کے حوالے سے 806 درخواستوں کو نمٹایا گیا۔ اسی طرح ٹاؤن پلاننگ ٹو سے متعلق 235 درخواست گزاروں کو ریلیف فراہم کیا گیا۔

مزید بتایا گیا کہ شعبہ کچی آبادی میں موصول ہونے والی 76 درخواستوں پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے شہریوں کے مسائل حل کیے گئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ایف بی آرکے زیر اہتمام کراچی میں ٹیکس آگاہی آؤٹ ریچ سیمینار

کنگ سلمان ریلیف سینٹر کی جانب سے ونٹر کٹس کی فراہمی کا آغاز

سیاحت میں بہتری ،شہر کی خوبصورتی اولین ترجیح ،ڈی سی مری

ڈی سی چکوال کا دورہ ڈوہمن برج ، روڈ سیفٹی کے مؤثر اقدامات یقینی بنانیکی ہدایت

نوجوانوں پر سرمایہ کاری ملک کے مستقبل کیلئے اہم ،شزا فاطمہ

پاک فوج کی بدولت مسئلہ کشمیر دنیا کے سامنے آ یا ، وزیر اعظم آزادکشمیر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس