ایف ڈی اے ون ونڈو،2449 درخواست گزوروں کو ریلیف
2025 میں اسٹیٹ مینجمنٹ ون سے متعلق 1332 درخواستوں پر محکمانہ کارروائی مکمل
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)فیصل آباد ڈویلپمنٹ اتھارٹی (ایف ڈی اے ) کے ون ونڈو کاؤنٹر سے سال کے دوران 2449 درخواست گزاروں کو محکمانہ ریلیف فراہم کیا گیا، جبکہ 16درخواستیں مختلف شعبوں میں زیرِ کارروائی ہیں۔ یہ بات ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چوہدری کی زیرِ صدارت منعقدہ اجلاس میں بتائی گئی، جس میں ون ونڈو کاؤنٹر کی سالانہ کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔اجلاس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل قیصر عباس رند، ڈائریکٹر آئی ٹی یاسر اعجاز چٹھہ، ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسماء محسن، ڈائریکٹرز اسٹیٹ مینجمنٹ جنید حسن منج اور سہیل مقصود پنوں، ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ٹی عبداللہ نور سمیت دیگر متعلقہ افسر شریک تھے ۔اجلاس کو بتایا گیا کہ گزشتہ سال اسٹیٹ مینجمنٹ ون سے متعلق 1332 درخواستوں پر محکمانہ کارروائی مکمل کی گئی، جبکہ شعبہ ٹاؤن پلاننگ ون کے حوالے سے 806 درخواستوں کو نمٹایا گیا۔ اسی طرح ٹاؤن پلاننگ ٹو سے متعلق 235 درخواست گزاروں کو ریلیف فراہم کیا گیا۔
مزید بتایا گیا کہ شعبہ کچی آبادی میں موصول ہونے والی 76 درخواستوں پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے شہریوں کے مسائل حل کیے گئے ۔