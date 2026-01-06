اساتذہ و طلباء پر مشتمل ایڈوائزری کمیٹیاں فعال کرنیکا حکم
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) بچوں میں تعلیمی امور کی بہتری کے ساتھ ساتھ سماجی سرگرمیوں کے فروغ کے علاوہ تعلیمی اداروں میں مسائل کے حل کیلئے ہائی سکولوں و کالجزسطح پر اساتذہ و طلباء پر مشتمل ایڈوائزری کمیٹیاں فعال کرنے کے احکامات جاری کر دیئے گئے ، ذرائع کے مطابق اس حوالے سے عملدرآمد سرکاری ریکارڈ مرتب کرنے تک محدود ہے ،اور حکومت کی طرف سے ضلعی سربراہان کو جاری گائیڈ لائن کے مطابق سکولوں میں ہیڈماسٹر جبکہ کالجز میں پرنسپل کی سربراہی میں ایڈوائزری کمیٹیوں کے ارکان کی تعداد پانچ سے بڑھا کر چھ کر دی گئی جن میں دو اساتذہ و لیکچراز،دو ،دو ذہین طلباء و طالبات اور ایک ایک ریٹائرڈ ماہر تعلیم شامل ہو گا،جو تعلیمی اداروں کی صورتحال،بچوں اور والدین میں رابطے ،نصابی و غیر نصابی سرگرمیوں کی بہتری کیلئے مشاورت کے ساتھ اقدامات اٹھانے کے پابند ہو نگے ،جو مہینے میں دو مرتبہ میٹنگز کر کے اپنی سفارشات حکام بالاکو بھی ارسال کرینگے ۔