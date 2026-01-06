کینو کی برآمدات ،ایک ماہ میں 2کروڑ،90لاکھ ڈالرزحاصل
کینو کی برآمدات ،ایک ماہ میں 2کروڑ،90لاکھ ڈالرزحاصل60 ہزار ٹن کینو برآمد، اہداف کے حصول کی کوشش کررہے ،شعیب بسرا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) پاکستان سے ماہِ دسمبر کے دوران کینو کی برآمدات سے حکومتِ پاکستان کو ایک ہی ماہ میں 2 کروڑ 90 لاکھ ڈالر سے زائد زرمبادلہ حاصل ہوا ہے ، جبکہ دنیا کے 25 سے زائد ممالک کو کینو کی برآمدات بذریعہ سڑک اور سمندری راستوں سے تیزی کے ساتھ جاری ہیں،ذرائع کے مطابق ماہِ دسمبر میں پاکستان سے مجموعی طور پر 2 ہزار 381 کنٹینرز کے ذریعے 60 ہزار ٹن کینو برآمد کیا گیا،سمندری راستے سے 1 ہزار 650 کنٹینرز جبکہ زمینی راستے (بائی روڈ) 730 کنٹینرز کے ذریعے کینو ایکسپورٹ کیا گیا۔
سمندری راستے سے سب سے زیادہ برآمدات متحدہ عرب امارات (540 کنٹینرز)، انڈونیشیا (413)، عمان (165)، عراق (100) اور سری لنکا (115) کو کی گئیں،ڈائریکٹر پاکستان ہارٹی کلچرل ڈویلپمنٹ اینڈ ایکسپوٹ بورڈ منسٹری آف کامرس پاکستان شعیب احمد بسرا نے کہا ہے کہ حکومت کے برآمدی اہداف کے حصول کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں،الحمدﷲ اب تک 60 ہزار ٹن کینو کی برآمدات سے پاکستان کو 2 کروڑ 90 لاکھ ڈالر سے زائد زرمبادلہ حاصل ہوچکا ہے ، جو پاکستانی کرنسی میں تقریباً 8 ارب 25 کروڑ روپے بنتا ہے