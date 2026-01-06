خاتون سمیت دو نامعلوم افراد شہری کے اکاؤنٹ کا صفایا کر گئے
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)خاتون سمیت دو نامعلوم افراد شہری کے اکاؤنٹ کا صفایا کر گئے ، بتایا جاتا ہے کہ 28شمالی کا رہائشی محمد اشرف مقامی بینک کی اے ٹی ایم سے رقم نکلوانے گیا جہاں ایک خاتون اور لڑکا پہلے سے موجود تھے جنہوں نے نوسربازی ار فراڈ کے ذریعے اے ٹی ایم کارڈ مشین میں پھنسنے کا ڈرامہ رچا کر کارڈ تبدیل کر لیا اور بعدازاں اکاؤنٹ سے دو لاکھ روپے کی ٹر انزیکشن کر لی، اطلاع ملنے پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔