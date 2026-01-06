ٹرک اڈے شہر سے منتقل کرنے کے حکم پر عمل نہ ہوسکا
ٹرک اڈے شہر سے منتقل کرنے کے حکم پر عمل نہ ہوسکا ڈیڈ لائن کے باوجود انتظامیہ اور اڈہ مالکان میں مسئلہ کئی سال سے حل طلب
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ضلعی حکومت کی طرف سے ٹرک اڈوں کو شہر سے باہر منتقل کرنے کے احکامات پر عملدرآمد نہ کیا جا سکا، بار بار ڈیڈ لائن کے باوجود انتظامیہ اور ٹرک اڈہ مالکان کے مابین یہ مسئلہ کئی سالوں سے حل طلب آ رہا ہے ،انتظامیہ نے 66شمالی خوشاب روڈ پر نیو ٹرک اڈا کے قیام کیلئے اراضی مختص کررکھی ہے ، حال ہی میں سابق کمشنر سرگودھا ملک جہانزیب اعوان نے اس اہم ایشو پر نوٹس لیتے ہوئے ضلعی انتظامیہ کو ایک بار پھر ڈیڈ لائن مقرر کر کے ٹرک اڈوں کو شہر سے باہر منتقل کرنے کیلئے اقدامات کی ہدایت کی تھی تاہم تحصیل انتظامیہ تذبذب کا شکار ہے ،او ر عملدرآمد نہ ہونے کے باعث گنجان علاقوں میں جگہ جگہ قائم یہ گڈز اڈے شہریوں کیلئے مشکلات میں اضافہ کا باعث بنے ہوئے ہیں انہوں نے ارباب اختیار سے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی استدعاکی ہے ۔