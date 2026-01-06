صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجارت کی بحالی کیلئے پاک افغان مذاکرات اچھا اقدام :صدر چیمبر

  • سرگودھا
تجارت کی بحالی کیلئے پاک افغان مذاکرات اچھا اقدام :صدر چیمبررکاوٹوں کے خاتمے سے کینو کے تاجروں کے مسائل کا خاتمہ ہوگا،خواجہ یاسر

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) پاک افغان باڈر سے تجارت کی بحالی کیلئے مذکرات اچھا اقدام ہے ،تجارت کو درپیش رکاوٹوں کے خاتمے اور اعتماد سازی سے تجارتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا،بالخصوص کینو کے تاجروں کو درپیش مسائل کا خاتمہ ہوگا،ان خیالات کا اظہار سرگودھا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر خواجہ یاسر قیوم نے بات چیت کرتے ہوئے کیا،انہوں نے کہا کہ فیڈریشن آف پاکستان کے صدر عاطف اکرام شیخ اور ان کی ٹیم کی مؤثر قیادت اور قابلِ تعریف کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ فیڈریشن نے تاجر برادری کو درپیش مسا ئل کے حل اور قومی تجارت کے فروغ کے لیے عملی اور نتیجہ خیز اقدامات کیے ہیں۔انہوں نے آج 6 جنوری کو ہونے والے اہم اجلاس کو پاک افغان تجارتی راستوں کی بحالی اور دوطرفہ تجارت کے تسلسل کی جانب ایک مثبت اورفیصلہ کن پیش رفت قرار دیا ۔

 

