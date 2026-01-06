گھلا پور میں زمین کے تنازع پر مخالف کا کینو کا باغ تباہ
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) نوحی علاقے گھلا پور میں زمین کے تنازع پر نصف درجن افراد نے دھاوا بول کر کاشتکار کے کینو کا باغ مکمل طور پر تباہ کر دیا۔
بتایا جاتا ہے کہ عدنان وغیرہ نے محمد شہبا ز کے کینو کے باغ میں مسلح ہو کر دھاوا بول دیا اور موقع پر موجو د افراد کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے کینو کے دو سو پیڑ جن کی مالیت لگ بھگ پانچ لاکھ روپے بتائی جاتی ہے زبردستی کاٹ ڈالے ، بعدازاں ملزمان سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے ، اطلاع ملنے پر پولیس نے دو نامزد او چار نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔