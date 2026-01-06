صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس پر 50مرغے چوری کرنیکا الزام لگانے والا گرفتار

  • سرگودھا
پولیس پر 50مرغے چوری کرنیکا الزام لگانے والا گرفتار

پولیس پر 50مرغے چوری کرنیکا الزام لگانے والا گرفتارافسر خان نے 15پرکال کی ،بھتیجے کو گرفتاری سے بچانے کیلئے ڈرامہ:پولیس

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) بھتیجے کو چوری کے مقدمہ میں گرفتاری سے بچانے کیلئے جھوٹی اطلاع دے کر پولیس کی دوڑیں لگوانے والا شخص قانون کی زد میں آ گیا بتایا جاتا ہے کہ رشید ٹاؤ ن ڈیرہ قدیم کے رہائشی افسر خان نے ایمرجنسی نمبر 15پراطلاع دی کہ کچھ پولیس ملازمین نے گھر میں داخل ہو کر 50عدد قیمتی مرغے ا ٹھالئے ہیں جس پر پولیس نفری فوری موقع پر پہنچی تاہم جانچ پڑتال کے دوان انکشاف ہوا کہ ملزم نے اپنے بھتیجے دولت خان جو کہ چوری کے ایک مقدمہ میں پولیس کو مطلوب ہے کو گرفتارہونے سے بچانے کیلئے ڈرامہ رچایا جس پر ملزم کو حرا ست میں لے کر مقدمہ درج کر لیا گیا۔

 

