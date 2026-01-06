اشتہار یوں اور ٹارگٹ آفینڈ کے خلاف شکنجہ مزید سخت
اشتہار یوں اور ٹارگٹ آفینڈ کے خلاف شکنجہ مزید سخت اشتہاریوں کی پشت پناہی کرنے والوں کیخلاف بھی کارروائی ہوگی ،ڈی پی او
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) پولیس کا اشتہار یوں اور ٹارگٹ آفینڈ کے خلاف مزید شکنجہ سخت کر دیا گیا، ترجمان ضلعی پولیس خرم اقبال کے مطابق امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے کیلئے سرگودھا پولیس کا اشتہاری مجرمان اور ٹارگٹ آفینڈ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے گزشتہ ایک ہفتہ میں سرگودھا پولیس نے 126 اشتہاری مجرمان (کیٹگری اے 22، کیٹگری بی 104) کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا اسی طرح 50 ٹارگٹڈ افینڈرز کو گزشتہ ایک ہفتہ میں گرفتار کر کے پابند سلاسل کیا گیا اس موقع پر ڈی پی او صہیب اشرف کا کہنا تھا کہ اشتہاری مجرمان اور عادی مجرمان کے خلاف مزید گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اشتہاری مجرمان اور عادی مجرمان کی پشت پناہی کرنے والوں کے خلاف بھی باضابطہ قانونی کاروائی کو یقینی بنایا جا رہا ہے ۔