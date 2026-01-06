صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن، 11 ملزمان گرفتار

  • سرگودھا
منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن، 11 ملزمان گرفتار

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر کی ہدایت پر پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے ۔

پولیس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے 11 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی۔گرفتار ملزموں میں شوکت، ذیشان، ذوالفقار، قیصر سمیت دیگر شامل ہیں۔ 

پولیس کے مطابق ملز موں سے 13 کلوگرام سے زائد چرس اور ایک کلوگرام سے زائد ہیروئن برآمد کی گئی ہے ، جس کی مالیت لاکھوں روپے بتائی جا رہی ہے ۔پولیس نے ملزمان کیخلاف مقدمات درج کر کے منشیات کی بیک ٹریک سورسز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کیلئے مزید تفتیش شروع کر دی ہے ۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہر کے بڑے ترقیاتی منصوبے فنڈز کے منتظر : کام سست روی کا شکا ر

مین ہولز کورز چوری‘سخت قوانین متعارف کروانے پر غور

ریونیو اہداف،نئے سیکٹرز کے قیام بارے جائزہ اجلاس

موسمِ سرما کی تعطیلات میں اضافہ نہیں کیا جا رہا:صوبائی وزیرتعلیم

بلاول بھٹو کو وزیراعظم بنانا میرا مشن :گورنر سلیم حیدر

رائیونڈ تا شاہدرہ گرین بیلٹ پر 15 جنوری سے کام شروع،صوبائی وزیر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس