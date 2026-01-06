منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن، 11 ملزمان گرفتار
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر کی ہدایت پر پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے ۔
پولیس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے 11 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی۔گرفتار ملزموں میں شوکت، ذیشان، ذوالفقار، قیصر سمیت دیگر شامل ہیں۔
پولیس کے مطابق ملز موں سے 13 کلوگرام سے زائد چرس اور ایک کلوگرام سے زائد ہیروئن برآمد کی گئی ہے ، جس کی مالیت لاکھوں روپے بتائی جا رہی ہے ۔پولیس نے ملزمان کیخلاف مقدمات درج کر کے منشیات کی بیک ٹریک سورسز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کیلئے مزید تفتیش شروع کر دی ہے ۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔