  • سرگودھا
پینے کے شفاف پا نی کا بڑھتا ہوا بحرا ن اربا ب اختیا ر کیلئے چیلنج : ا مجد شا ہین

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیاسی وسما جی را ہنما محمد ا مجد شا ہین نے کہا ہے کہ پا نی انسا نی ز ند گی ہے پا نی کے بغیر ا نسا نی کی ز ند گی نا مکمل ہے۔

 پینے کے شفاف پا نی کا بڑھتا ہوا بحرا ن اربا ب اختیا ر کیلئے ایک چیلنج ہے کیونکہ ما ہر ین کے مطا بق آ بی تحفظ کیلئے ہو نے وا لی سرما یہ کا ر ی نا کافی ہے ارسا کی ایک ر پور ٹ کے مطا بق ا س وقت پا کستا ن میں لگ بھگ 15ار ب ڈا لر ما لیت کا پا نی سالانہ سمند ر میں گر کر ضا ئع ہو ر ہا ہے جو جی ڈی پی کے 4فیصد کے بر ا بر ہے ما ہر ین کے مطا بق پاکستا ن میں مطلوبہ تعداد میں ڈیم نہیں بنا ئے جا ر ہے ۔

 

