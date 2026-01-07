صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
پنجا ب اور د یگر صو بوں میں انفرا سٹرکچر اور ترقی کا فر ق واضح نظر آ تا ہے ، شہزاد گجر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رہنمامسلم لیگ ن چوہدری شہزاد گجر نے کہا ہے کہ پنجا ب اور د یگر صو بوں میں انفرا سٹرکچر اور ترقی کا فر ق واضح نظر آ تا ہے ۔

پنجاب کو ز یا د ہ شئیر ملنے کا پر وپیگنڈا غلط ہے ہر صو بے کو شئیر مل ر ہا ہے لیکن پنجا ب حکو مت بھر پور طریقہ سے عوامی فلاح و بہبو د کے لیے ریکارڈ منصوبے مکمل کر ر ہی ہے پنجا ب حکو مت کی اعلی ترین کا ر کر د گی سے سیاسی مخالفین ا س وقت خوفزد ہ ہیں و ز یر اعلی مریم نو ازشر یف نے صوبے کے عوا م کی شا ند ار خد مت سے اپنی صلا حیتوں کا اعتراف کر ا یا ہے ۔

 

