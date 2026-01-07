ملک 21فیصد بھو ک افلا س کے دا ئر ے میں پھنس چکا ہے ،عمران حسن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی ترجمان جماعت اسلامی عمران حسن اعوان نے کہاہے کہ ملک 21فیصد بے ر و ز گا ر ی کے ساتھ بھو ک افلا س کے دا ئر ے میں پھنس چکا ہے۔
پاکستا ن میں غربت کا ا ثر لو گو ں کی خورا ک پر پہنچ چکا ہے آٹا دا ل گھی چینی سمیت تمام بنیا د ی اشیا ئے ضروریہ عا م آ د می کی پہنچ سے دور ہیں عوامی مینڈیٹ چورا نے وا لے آ ج ہر محاذ پر نا کا م ہو چکے ہیں حکو مت کا اپنی نا کا میوں کی پر د ہ پو شی کیلئے انتقا می اور منفی اند از قو م مسترد کر چکی ہے ۔