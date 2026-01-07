صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی سے علاقائی استحکام کو نقصان ہو رہا ہے ،مرزافضل ا لر حمن ،شفیق ا لر حمن

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبر آف کا مر س اینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ۔۔

 1960میں ور لڈ بینک کی ثا لثی میں طے پا نے وا لا سندھ طاس معا ہد ہ صرف پا کستا ن اور بھار ت کے در میا ن پانی کی تقسیم کا انتظا م نہیں بلکہ خطے میں تعاو ن ذمہ د ار ی اور بین ا لا قوامی قا نو ن کی پاسدا ر ی کی علا مت ہے لیکن بھارت مسلسل ا س معا ہد ے کی خلا ف ور ز ی سے جہاں علا قا ئی استحکا م کو نقصا ن پہنچا ر ہا ہے و ہا ں یہ علا قائی امن کیلئے بھی خطر ہ بن ر ہا ہے ۔

 

