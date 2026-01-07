صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوہرآباد کی مرکزی سڑکیں خستہ حال، ہنگامی بنیادوں پر فنڈز جاری کیے جائیں،ملک عدیل

  • سرگودھا
جوہرآباد کی مرکزی سڑکیں خستہ حال، ہنگامی بنیادوں پر فنڈز جاری کیے جائیں،ملک عدیل

خوشاب (نمائندہ دنیا) معروف سماجی شخصیت اور جوہرآباد کے مقبول نوجوان ملک عدیل نے مین بازار جوہرآباد کی دو رویہ سڑکوں کی ابتر حالت پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے ۔

انہوں نے کہا کہ شہر کو خوبصورت بنانے کے دعوے تو کیے جا رہے ہیں مگر شہر کے عین مرکز میں موجود بدترین سڑکیں کسی کو نظر نہیں آتیں۔ملک عدیل نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ضلع کے دور افتادہ علاقوں میں لنک روڈز کی تعمیر جاری ہے جبکہ ضلعی ہیڈکوارٹر جوہرآباد کی اندرونی سڑکیں مکمل طور پر نظر انداز کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جوہرآباد کی چار بڑی اندرونی سڑکوں کی فوری تعمیر و مرمت کے لیے ہنگامی بنیادوں پر فنڈز جاری کیے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تاریخی کاٹن ایکسچینج بلڈنگ کی ملکیت کا تنازع،کے ایم سی کے حق میں حکم امتناع جاری

شاہ فیصل:سڑک کھدائی کے بعد تعمیر نہ کرنے کیخلاف درخواست

کچرا جلانے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنیکا فیصلہ

ڈپٹی میئر کاپریس کلب کا دورہ، نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد

کراچی میں کنٹینر شپ کی تعمیر اہم سنگ میل ہے ، وفاقی وزیر

سنی تحریک کا عوام کوبے روزگار الاؤنس دینے کا مطالبہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر