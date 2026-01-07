صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشاب میں غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ، عوام شدید مشکلات کا شکار

  • سرگودھا
خوشاب میں غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ، عوام شدید مشکلات کا شکار

خوشاب میں غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ، عوام شدید مشکلات کا شکارلائنوں کی مرمت کے نام پر کئی کئی گھنٹے بجلی بند ،گھریلو،کاروباری معاملات متاثر

خوشاب (نمائندہ دنیا) حکومتی احکامات کے باوجود ضلع خوشاب میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے ۔ واپڈا حکام لائنوں کی مرمت کے نام پر کئی کئی گھنٹے بجلی بند رکھتے ہیں جس سے کاروباری اور گھریلو زندگی شدید متاثر ہو رہی ہے ۔عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ موسم سرما میں بجلی کی طلب کم ہونے کے باوجود لوڈشیڈنگ کا کوئی جواز نہیں۔ شکایات کے اندراج کے لیے واپڈا ملازمین فون تک اٹھانے کی زحمت نہیں کرتے جبکہ بجلی بند ہونے کے باوجود صارفین کو بھجوائے جانے والے بلوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے ۔شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ صورتحال کا فوری نوٹس لیا جائے اور صارفین کو بجلی کے محکمے کی مبینہ اجارہ داری سے نجات دلانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈپٹی کمشنر کاڈی ایچ کیو ہسپتال میں سہولیات کاجائز ہ

ایف ڈی اے ریونیو میں اضافہ کیلئے ہدایات جاری

ڈپٹی کمشنر ،ایڈمنسٹریٹر کابیوٹیفکیشن ،فوڈ سٹریٹ کے قیام کاجائزہ

ڈی پی او چنیوٹ کی دفتراور دوتھانوں میں کھلی کچہریاں

ریونیواہداف میں سست روی ناقابل برداشت،ایم ڈی واسا

کاشتکار جڑی بوٹیوں کی بروقت تلفی پر توجہ دیں، اعجاز صالح

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر