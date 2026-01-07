صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
چک نمبر103جنوبی میں علشبہ پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی ،مقدمہ درج

46اڈا(نمائندہ دنیا )46اڈا تھانہ عطاشہید کے علاقہ چک نمبر103جنوبی میں رات کو گھر میں سوئی 17سالہ علشبہ کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کرکے قتل کردیا۔علشبہ کو نامعلوم وجوہات کی بناپرقتل کیا گیا پولیس تھانہ عطاشہید نے لڑکی کے والد محمد انور کی مدعیت میں مقدمہ درج کرکے تفتیش کا آغاز کردیا اور مقتولہ کی نعش ضروری کاروائی کے بعد ورثائکے حوالہ کردی۔ 

 

