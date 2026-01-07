صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دیہی علاقوں میں ای پی آئی کوریج 70فیصد سے بھی کم

  • سرگودھا
دیہی علاقوں میں ای پی آئی کوریج 70فیصد سے بھی کم

حکومت سو فیصد کوریج کیلئے کروڑوں خرچ کر رہی،افسر سستی کر رہے ہیں بچوں کے ای پی آئی کارڈ کے اجراء کے حوالے سے بھی صورتحال پر تشویش

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پنجاب ہیلتھ ڈویلپمنٹ سنٹرز کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حکومت ای پی آئی کوریج کو سو فیصد تک لانے کیلئے کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہے ،اس کے باوجود فیلڈ افسران کی سست روی اور فرائض سے چشم پوشی کی وجہ سے 2025کے دوران سرگودھا کے کئی دیہی علاقوں میں ای پی آئی کوریج 70فیصد سے بھی کم سامنے آئی ہے ،بچوں کے ای پی آئی کارڈ کے اجراء کے حوالے سے بھی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا،جو کہ پراجیکٹ کا بنیادی عنصر ہے رپورٹ میں ذمہ دار فیلڈ ملازمین کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کاروائی کی سفارش بھی کی گئی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سپیکر اسمبلی کا پارلیمنٹ لاجز کا دورہ، فیملی سوئٹس جلد مکمل کرنیکی ہدایت

موٹرویز‘ ریسٹ ایریاز میں بہتری کیلئے 15 دنوں میں رپورٹ طلب

بیرون ملک مقیم کشمیریوں کے مسائل کا حل اولین ترجیح ،فیصل ممتاز

ایم ڈی بیت المال کی ای کچہری‘ شکایات کو فوری حل کرنیکی ہدایت

ٹیلی میڈیسن ‘صحت کہانی کے زیر اہتمام پہلے ہیلتھ کیئر سنٹر کا افتتاح

عوام کو معیاری، محفوظ،کم لاگت سفری سہولیات فراہم کی جائیں‘سیدال خان

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر