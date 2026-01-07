صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شارٹ سرکٹ کے باعث ڈیزل ایجنسی،2دکانوں میں آتشزدگی

  • سرگودھا
شارٹ سرکٹ کے باعث ڈیزل ایجنسی،2دکانوں میں آتشزدگی

شارٹ سرکٹ کے باعث ڈیزل ایجنسی،2دکانوں میں آتشزدگی آگ تیزی سے پھیلی ،دیگر دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا،10لاکھ کا نقصان

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) شارٹ سرکٹ کے باعث ڈیزل ایجنسی میں آگ بھڑک اٹھی، بتایا جاتا ہے کہ ریسکیو 1122 کنٹرول روم میں کال موصول ہوئی کہ فیصل آباد روڈ پر مٹھہ معصوم کے قریب ایک ڈیزل /پٹرول کی بند ایجنسی میں بجلی کی DB میں شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے آگ لگی ہوئی ہے اور اسکے ساتھ دو دوکانوں کو بھی آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا،جس پر ریسکیو ٹیموں نے فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ کر آگ پر قابو پاتے ہوئے اسے مزید پھیلنے سے روک دیا، آگ لگنے سے دس لاکھ روپے سے زائد کا نقصان ہوا ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تاریخی کاٹن ایکسچینج بلڈنگ کی ملکیت کا تنازع،کے ایم سی کے حق میں حکم امتناع جاری

شاہ فیصل:سڑک کھدائی کے بعد تعمیر نہ کرنے کیخلاف درخواست

کچرا جلانے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنیکا فیصلہ

ڈپٹی میئر کاپریس کلب کا دورہ، نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد

کراچی میں کنٹینر شپ کی تعمیر اہم سنگ میل ہے ، وفاقی وزیر

سنی تحریک کا عوام کوبے روزگار الاؤنس دینے کا مطالبہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر