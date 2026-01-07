صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سعودی عرب سے گرفتار اشتہاری ملزم کو آئندہ ماہ عدالت میں پیش کیا جائے گا،ڈی پی او

  سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دنیا)ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے کہا ہے کہ تھانہ قائدآباد کے 17 سال پرانے قتل کیس میں سعودی عر ب سے گرفتار اشتہاری ملزم محمد اسحاق کو آئندہ ماہ عدالت میں پیش کیا جائے گا، ملزم کو قانون کے مطابق سزا دلوائی جا سکے ۔

ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے کہا ہے کہ تھانہ قائدآباد کے 17 سال پرانے قتل کیس میں سعودی عر ب سے گرفتار اشتہاری ملزم محمد اسحاق کو آئندہ ماہ عدالت میں پیش کیا جائے گا، ملزم کو قانون کے مطابق سزا دلوائی جا سکے ۔

 

