صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیورسٹی آف سرگودھا اور ایرن کی انٹرنیشنل یونیورسٹی چاہ بہار میں تعاون کا معاہدہ

  • سرگودھا
یونیورسٹی آف سرگودھا اور ایرن کی انٹرنیشنل یونیورسٹی چاہ بہار میں تعاون کا معاہدہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا اور ایرن کی انٹرنیشنل یونیورسٹی چاہ بہار کے درمیان تعلیمی و تحقیقی تعاون کو فروغ دینے کے لیے باہمی تعاون کا معاہدہ طے پا گیا۔

معاہدے پر وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودھا پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس اور وائس چانسلر انٹرنیشنل یونیورسٹی آف چاہ بہار ڈاکٹر عبدالغفور بادپا نے دستخط کیے ۔اس معاہدے کے تحت دونوں جامعات کے درمیان مشترکہ تحقیق، اساتذہ و طلبہ کے تبادلے ،تحقیقی اشاعتوں، کانفرنسز، سیمینارز اور مختصر تربیتی پروگرامز کے انعقاد کو یقینی بنایا جائے گا۔اسی طرح مینجمنٹ، انجینئرنگ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، قانون و سماجی علوم، تعلیم اور زراعت کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈپٹی کمشنر کاڈی ایچ کیو ہسپتال میں سہولیات کاجائز ہ

ایف ڈی اے ریونیو میں اضافہ کیلئے ہدایات جاری

ڈپٹی کمشنر ،ایڈمنسٹریٹر کابیوٹیفکیشن ،فوڈ سٹریٹ کے قیام کاجائزہ

ڈی پی او چنیوٹ کی دفتراور دوتھانوں میں کھلی کچہریاں

ریونیواہداف میں سست روی ناقابل برداشت،ایم ڈی واسا

کاشتکار جڑی بوٹیوں کی بروقت تلفی پر توجہ دیں، اعجاز صالح

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر