صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واسا اور ستھرا پنجاب پروگرام کی کارکردگی کا جائزہ لینے کیلئے اجلاس

  • سرگودھا
واسا اور ستھرا پنجاب پروگرام کی کارکردگی کا جائزہ لینے کیلئے اجلاس

شہر کے مین روڈز، گلی محلوں اور نالوں کی صفائی ،سیوریج کی بہتری شروع کر دی پورے شہر میں صفائی کے مؤثر انتظامات یقینی بنائے جائیں،جہانزیب حسین لابر

خوشاب (نمائندہ دنیا) واسا اور ستھرا پنجاب پروگرام کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے اہم اجلاس ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایم ڈی واسا خوشاب عمران علی اور ستھرا پنجاب کے افسران نے شرکت کی۔اجلاس میں بتایا گیا کہ خوشاب شہر کے مین روڈز، گلی محلوں اور نالوں کی صفائی اور سیوریج نظام کی بہتری کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں جبکہ روزانہ کی بنیاد پر کام کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے ۔ڈپٹی کمشنر خوشاب نے واسا کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ستھرا پنجاب کے افسران کو ہدایت کی کہ محلہ توحیدآباد سمیت پورے شہر میں صفائی کے مؤثر انتظامات یقینی بنائے جائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ آئندہ کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گیپکو کی نجکاری کیخلاف دفاتر کی تالا بندی ، جی ٹی روڈپر احتجاج

ذوالفقار بھٹو جمہوریت کے سچے علمبردار ،متفقہ آئین دیا:پی پی رہنما

فائن آٹے کا 15 کلو والا تھیلا 500روپے مہنگا فروخت

لدھیوالہ پولیس نے منشیات کے 2ڈیلر گرفتار کر لئے

195 ملین روپے سے وزیر آ باد مین بازار کی اپ گریڈیشن

دسمبر میں 9 چور گینگ گرفتار ، 37 موٹر سائیکلیں برآ مد

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر