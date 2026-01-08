چوری کے شبہ میں دو خواتین کو حبس بے جا میں رکھ کر تشدد ،مقدمہ درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) چوری کے شبہ میں دو خواتین کو حبس بے جا میں رکھ کر تشدد کا نشانہ بنانے والے پانچ افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔
بتایا جاتا ہے کہ خیابان صادق میں خضر خان اور اس کے ساتھیوں نے مبینہ طور پر چوری کے الزام میں سیمی بی بی اور اس کی بھاوج صوبیہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور تشدد کا نشانہ بناتے رہے بعد ازاں ملزمان نے انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے چھوڑ دیا اطلاع ملنے پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔