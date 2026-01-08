صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوری کے شبہ میں دو خواتین کو حبس بے جا میں رکھ کر تشدد ،مقدمہ درج

  • سرگودھا
چوری کے شبہ میں دو خواتین کو حبس بے جا میں رکھ کر تشدد ،مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) چوری کے شبہ میں دو خواتین کو حبس بے جا میں رکھ کر تشدد کا نشانہ بنانے والے پانچ افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

 بتایا جاتا ہے کہ خیابان صادق میں خضر خان اور اس کے ساتھیوں نے مبینہ طور پر چوری کے الزام میں سیمی بی بی اور اس کی بھاوج صوبیہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور تشدد کا نشانہ بناتے رہے بعد ازاں ملزمان نے انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے چھوڑ دیا اطلاع ملنے پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مری ،تجاوزات کیخلاف آپریشن ،غیر قانونی تعمیرات مسمار

صحت سہولیات ،وفاق صوبوں میں اشتراک ناگزیر :مصطفی کمال

پاکستان ایکسپریس وے این 25دو سال میں مکمل ہوگی ،وزیر مواصلات

تعلیم کا فروغ ترجیح ، وظائف میں اضافہ کر دیا ،عمران شاہ

ایف بی آر کا گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں ٹیکس آگاہی سیمینار کا انعقاد

ٹریفک و پارکنگ مسائل کا حل کاروباری ترقی کے لیے ناگزیر ، سی ٹی او

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن