صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پارکنگ نہ چھوڑنے والے کاروباری اداروں کیخلاف کریک ڈائون کا فیصلہ

  • سرگودھا
پارکنگ نہ چھوڑنے والے کاروباری اداروں کیخلاف کریک ڈائون کا فیصلہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) انتظامیہ نے شہر میں بگڑتے ہوئے ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کیلئے پارکنگ نہ چھوڑنے والے شاپنگ پلازوں مارکیٹس ہوٹلز پرائیویٹ ہسپتالوں تعلیمی اداروں اور کمپنیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

 اس سلسلہ میں فہرستیں تیار کر لی گئی ہیں پارکنگ نہ چھوڑنے والوں کو نوٹس جاری کئے جارہے ہیں پارکنگ کے لیے جگہ نہ چھوڑنے پر ان عمارتوں کو پہلے مرحلہ میں سیل کیا جائے گا جس کے بعد پارکنگ کے لئے عمارت کا کچھ حصہ گرا کر پارکنگ کے لیے مختص کیا جائے گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کا تحصیل ہسپتال کا دورہ ، سہو لیات کا جائزہ

حافظ آباد :پونے 2 ارب سے سیوریج کے میگا پراجیکٹ کا آغاز

گجرات جمخانہ کلب میں سکواش کورٹ اور لائبریری کا افتتاح

وکلا کے حقوق کی پاسداری کیلئے ہر ممکن کوشش کرینگے :عصمت چودھری

گجرات:ایم ڈی واسا کا بو سیدہ سیور کی تبدیلی ،مرمت کاحکم

سیالکوٹ:مختلف علاقوں میں 5غیر قانونی ایل پی جی سٹیشن سیل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن