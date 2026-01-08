صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرولیم مصنوعات کے نرخوں میں فی لٹر 20روپے کمی کی جا ئے ،تاجر، صنعتکار

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی۔۔۔

 محمد شفیق ا لر حمن چیئرمین ا نجمن تاجرا ن سرگودہا کینٹ ا نجئینر میاں حسان سعید صد ر ا نجمن تاجرا ن یونیورسٹی روڈ جو ادخر م و ڑائچ نے کہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں پٹرو لیم مصنوعات کے نرخوں میں غیر معمولی کمی کا فا ئد ہ صارفین کو پہنچا یا جا ئے کم از کم 20رو پے فی لیٹر پٹرولیم مصنوعات کے نرخوں میں کمی کی جا ئے ٹرانسپور ٹ کے کرا یو ں میں بھی کمی نا گز یر ہے۔ حکو مت پٹرو لیم مصنوعات کے نرخوں میں کمی کر کے پیداوا ر ی لا گت گھٹا ئے ا یسے اقدا ما ت ا ٹھا ئے کہ صارفین کو ریلیف ملے ۔ 

 

