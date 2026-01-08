صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندھ طاس معا ہد ہ تعاو ن اور بین ا لا قوامی قا نو ن کی پاسدا ر ی کی علا مت:ملک عرفان حیدر

  • سرگودھا
سندھ طاس معا ہد ہ تعاو ن اور بین ا لا قوامی قا نو ن کی پاسدا ر ی کی علا مت:ملک عرفان حیدر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر انجمن تاجران کارخانہ بازار ملک عرفان حیدر نے کہا ہے کہ 1960میں ور لڈ بینک کی ثا لثی میں طے پا نے وا لا سندھ طاس معا ہد ہ صرف پا کستا ن اور بھار ت کے در میا ن پانی کی تقسیم کا انتظا م نہیں۔۔

 بلکہ خطے میں تعاو ن ذمہ د ار ی اور بین ا لا قوامی قا نو ن کی پاسدا ر ی کی علا مت ہے لیکن بھارت مسلسل ا س معا ہد ے کی خلا ف ور ز ی سے جہاں علا قا ئی استحکا م کو نقصا ن پہنچا ر ہا ہے و ہا ں یہ علا قائی امن کیلئے بھی خطر ہ بن ر ہا ہے پاکستا ن یہ واضح ا لفاظ میں کہ چکا ہے کہ سندھ طاس معا ہد ے کے ساتھ اپنے قانونی حقوق کے تحفظ کیلئے تمام ضروری اقدا ما ت کیے جا ئیں گے ایک ذمہ د ار ی ر یاست کا آ ئینی اور بین الا قوامی تقاضا ہے کیونکہ پا کستا ن کے لیے دریا ئے چنا ب د ر یا ئے جہلم محض پا نی کے وسائل نہیں بلکہ زراعت معیشت فو ڈسیکورٹی اور کر وڑوں ا فر اد کے رو ز گا ر کا انحصا ر ان پا نیوں پرہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کا تحصیل ہسپتال کا دورہ ، سہو لیات کا جائزہ

حافظ آباد :پونے 2 ارب سے سیوریج کے میگا پراجیکٹ کا آغاز

گجرات جمخانہ کلب میں سکواش کورٹ اور لائبریری کا افتتاح

وکلا کے حقوق کی پاسداری کیلئے ہر ممکن کوشش کرینگے :عصمت چودھری

گجرات:ایم ڈی واسا کا بو سیدہ سیور کی تبدیلی ،مرمت کاحکم

سیالکوٹ:مختلف علاقوں میں 5غیر قانونی ایل پی جی سٹیشن سیل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن