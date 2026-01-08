سلانوالی: کرکٹ چیمپئن شپ آ ج سے سپورٹس اسٹیڈیم میں شروع، عبدالرزاق مہمانِ خصوصی
سلانوالی (نمائندہ دنیا) تحصیل سلانوالی میں کرکٹ کے فروغ کے لیے کرکٹ چیمپئن شپ آج ( 8 جنوری)سے سلانوالی سپورٹس اسٹیڈیم میں شروع ہو گی۔
جس میں تحصیل بھر کی پانچ نامور کرکٹ ٹیمیں شرکت کریں گی۔چیمپئن شپ کے مہمانِ خصوصی پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ٹیسٹ کرکٹر اور نامور آل راؤنڈر عبدالرزاق ہوں گے ۔ رنگارنگ افتتاحی تقریب میں مقامی انتظامی افسران کے علاوہ ضلع سرگودھا کی مختلف سپورٹس تنظیموں کے عہدیداران اور شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت متوقع ہے ۔