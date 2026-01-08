صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
خوشاب:جلالپور کینال پراجیکٹ تکمیلی مرحلے میں داخل ڈپٹی کمشنر کی زیرصدارت اجلاس ،منصوبوں کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا

خوشاب (نمائندہ دُنیا)ضلع خوشاب کی ترقی و خوشحالی کے ضامن جلالپور کینال پراجیکٹ کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عبداللہ خان، ایکسیئن ایریگیشن خوشاب علی رضا، پبلک ہیلتھ اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔اجلاس میں بتایا گیا کہ ہیڈ رسول سے نکالی جانے والی یہ نہر ضلع جہلم کی تحصیل پنڈدادنخان کے علاوہ ضلع خوشاب کے علاقوں منگوال، دائیوال، تلوکر اور ناڑی سمیت درجنوں مواضعات کی زرعی اراضی کو سیراب کرے گی۔ حکام کے مطابق یہ اریگیشن پراجیکٹ تکمیلی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور جلد پایۂ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ڈپٹی کمشنر خوشاب نے متعلقہ محکموں کو تمام جاری منصوبوں اور سکیموں کا مکمل ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی۔

 

