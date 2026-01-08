سیوریج نظام اپ گریڈ کرنے کیلئے میگا پراجیکٹ پر کام شروع
40لاکھ کیوسک والی مین سیور لائین بچھائی جارہی،ایف ایس ڈرین تک جائے گی ٹاؤن عزیز کالونی ،نواب کالونی، بشیر کالونی ،شمشیر ٹاؤن اور دیگر آبادیاں مستفید ہونگی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا میں سیوریج کا نظام اپ گریڈ کرنے کے لیے میگا پراجیکٹ پر واسا سرگودھا کی نگرانی میں ٹھیکیدار نے کام شروع کردیا ہے دس کروڑ کی لاگت سے جناح کالونی میں نیا ڈسپوزل ورکس بنانے پر کام شروع ہوگیا ہے نئے ڈسپوزل ورکس میں جنریٹر بھی لگائے جارہے ہیں جبکہ پانی کے نکاس کیلئے مین سیور لائین بچھائی جارہی ہے جو ایف ایس ڈرین تک جائے گی اس ڈسپوزل ورکس میں 40لاکھ کیوسک پانی کی صلاحیت ہوگئی اس منصوبہ سے سیٹلائٹ ٹاؤن عزیز کالونی نواب کالونی بشیر کالونی شمشیر ٹاؤن جناح کالونی اور دیگر قریبی آبادیاں مستفید ہونگی۔