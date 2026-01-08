صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیوریج نظام اپ گریڈ کرنے کیلئے میگا پراجیکٹ پر کام شروع

  • سرگودھا
سیوریج نظام اپ گریڈ کرنے کیلئے میگا پراجیکٹ پر کام شروع

40لاکھ کیوسک والی مین سیور لائین بچھائی جارہی،ایف ایس ڈرین تک جائے گی ٹاؤن عزیز کالونی ،نواب کالونی، بشیر کالونی ،شمشیر ٹاؤن اور دیگر آبادیاں مستفید ہونگی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا میں سیوریج کا نظام اپ گریڈ کرنے کے لیے میگا پراجیکٹ پر واسا سرگودھا کی نگرانی میں ٹھیکیدار نے کام شروع کردیا ہے دس کروڑ کی لاگت سے جناح کالونی میں نیا ڈسپوزل ورکس بنانے پر کام شروع ہوگیا ہے نئے ڈسپوزل ورکس میں جنریٹر بھی لگائے جارہے ہیں جبکہ پانی کے نکاس کیلئے مین سیور لائین بچھائی جارہی ہے جو ایف ایس ڈرین تک جائے گی اس ڈسپوزل ورکس میں 40لاکھ کیوسک پانی کی صلاحیت ہوگئی اس منصوبہ سے سیٹلائٹ ٹاؤن عزیز کالونی نواب کالونی بشیر کالونی شمشیر ٹاؤن جناح کالونی اور دیگر قریبی آبادیاں مستفید ہونگی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

گٹروں کے ڈھکن چوری کرنے پر سخت قانون کا مسودہ تیار

آئی جی ریلوے کی لیڈی باکسر کی حوصلہ افزائی، 2 لاکھ نقد انعام دیا

جنرل ہسپتال : ادویات کے قرضہ جات سے صورتحال خراب

لاہور کینال پر فلوٹنگ ریسٹورنٹس کی تعمیر چیلنج

میٹرو اورنج ٹرین : مالی ذمہ داریاں پنجاب حکومت پر عائد

واسا لاہور کال سنٹر میں خصوصی سیل قائم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن