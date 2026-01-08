صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قتل کیس میں مطلوب 3 اشتہاری قانون کے شکنجے میں آگئے

  • سرگودھا
قتل کیس میں مطلوب 3 اشتہاری قانون کے شکنجے میں آگئے

قتل کیس میں مطلوب 3 اشتہاری قانون کے شکنجے میں آگئے اکرام اﷲ،لیاقت اور طارق شامل،قانونی کارروائی شرو ع کردی گئی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) قتل کے مقدمہ میں مطلوب 3 اشتہاری مجرمان تھانہ بھیرہ پولیس کے شکنجے میں آ گئے ،ملزما ن اکرام اﷲ،لیاقت اور طارق تھانہ بھیرہ پولیس کو قتل کے مقدمہ میں مطلوب تھے گرفتار اشتہاریوں کے خلاف باضابطہ قانونی کارروائی شروع کردی گئی ہے ،اس موقع پر ڈی پی او کا کہنا تھا کہ سنگین مقدمات میں مطلوب اشتہاری مجرمان کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن جاری رہے گا گرفتار اشتہاری مجرمان کو قانون کے مطابق قرارواقعی سزا دلوائی جائے گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

کسانوں کو10ہزار گرین ٹریکٹرز فراہم کرنیکا فیصلہ،آن لائن پورٹل کا افتتاح

ہارڈ شپ رولز کے تحت اساتذہ کے تبادلوں کیلئے سفارشات تیار

لودھراں ،میونسپل سٹیڈیم کی مجموعی حالت کو بہتربنانے کا عزم

جی پی اوملتان میں یادگاری ڈاک ٹکٹوں کی نمائش

ہیلمیٹ نہ پہننے ،کاغذات نہ ہونے پرہزاروں موٹر سائیکلیں ضبط

اجتماعی زیادتی کا شکا رخاتون انصاف کیلئے در بدر ہوگئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن