مارکیٹ کمیٹی افسروں کی غفلت، مین سبزی منڈی مسائلستان

  • سرگودھا
منڈی سے پارکنگ فیس اور ریٹ لسٹ فیس کی مد میں کروڑوں روپے آمدن حالت کی بہتری پر توجہ نہیں،بارش کے ایام میں کاروبار مفلوج ہو کر رہ جاتاہے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مارکیٹ کمیٹی سرگودھا کے افسران کی مبینہ عدم دلچسپی کی وجہ سے مین سبزی منڈی مسائل کی آماجگاہ بن گئی ہے ذرائع کے مطابق مارکیٹ کمیٹی منڈی سے پارکنگ فیس اور ریٹ لسٹ فیس کی مد میں کروڑوں روپے سالانہ کمارہی ہے لیکن منڈی کی حالت بہتر بنانے پر کوئی توجہ نہیں دی جارہی ہے آڑھتیوں کا کہنا ہے کہ سبزی منڈی بنانے کے لیے جگہ ہم نے خریدی تھی مارکیٹ کمیٹی نے بیرونی امداد لینے کے لئے رقبہ اپنے نام کرا لیا اور بعد میں رقبہ آڑھتیوں کے نام ٹرانسفر کرانے کی یقین دہانی کرائی لیکن رقبہ ٹرانسفر کرنے کی بجائے دکانوں کا سائز کم کر دیا گیا جبکہ صفائی کے نظام کو بہتر بنانے پر بھی کوئی تونہ نہیں دی جارہی ہے بارش کے دنوں میں کاروبار مفلوج ہو جاتا ہے ۔

 

