سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نواحی علاقے 7جنوبی میں انس اور شعیب نے اپنے محلے دار دوسری جماعت کے طالب علم نو سالہ محمد احمد جو کہ گلی میں کھیل رہا تھا کو ورغلاء کر اپنے ہمراہ لے جا کر باری باری بد فعلی کا نشانہ بنا ڈالا اس دوران ملزمان ویڈیو بھی بناتے رہے اور بعد ازاں متاثرہ بچے کو وڈیودکھا کر دھمکی دی کہ اگر کسی کو بتایاتو ویڈیو انٹر نیٹ پر سب کو دکھا دیں گے ،جس پر پولیس نے دونوں اوباشوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی۔