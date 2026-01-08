صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی شکار کی گئیں 12مرغا بیاں اور24تیتر برآمد

  • سرگودھا
غیر قانونی شکار کی گئیں 12مرغا بیاں اور24تیتر برآمد

غیر قانونی شکار کی گئیں 12مرغا بیاں اور24تیتر برآمدوائلڈ لائف ڈیپارٹمنٹ کندیاں کی کارروائی، ایک ملزم گرفتار کر لیا

میانوالی ، کندیاں (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا)وائلڈ لائف ڈیپارٹمنٹ کندیاں کی ٹیم نے غیر قانونی شکار کے خلاف کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف رینجر رانا محمد اشفاق اور ان کی ٹیم نے سنگچوری چشمہ کندیاں کے علاقے میں کارروائی کے دوران غیر قانونی طور پر شکار کی گئی 12 مرغابیاں اور 24 قیمتی تیتر برآمد کیے ۔ کارروائی کے دوران ملزم رمضان عرف دانہ وٹو کو گرفتار کر کے اس کے خلاف وائلڈ لائف ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔وائلڈ لائف حکام کا کہنا ہے کہ غیر قانونی شکار کے خلاف کارروائیاں بلا امتیاز جاری رہیں گی اور کسی کو بھی قانون سے بالاتر نہیں سمجھا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مری ،تجاوزات کیخلاف آپریشن ،غیر قانونی تعمیرات مسمار

صحت سہولیات ،وفاق صوبوں میں اشتراک ناگزیر :مصطفی کمال

پاکستان ایکسپریس وے این 25دو سال میں مکمل ہوگی ،وزیر مواصلات

تعلیم کا فروغ ترجیح ، وظائف میں اضافہ کر دیا ،عمران شاہ

ایف بی آر کا گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں ٹیکس آگاہی سیمینار کا انعقاد

ٹریفک و پارکنگ مسائل کا حل کاروباری ترقی کے لیے ناگزیر ، سی ٹی او

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن