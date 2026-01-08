حکو مت اپنی نا کا میوں کی پر د ہ پو شی کیلئے پی ٹی آئی کو کچلنے کا سلسلہ بند کر ے ،شفقت عباس اعوان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایم این اے شفقت عباس اعوان ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ فا رم 47حکو مت اپنی نا کا میوں کی پر د ہ پو شی کیلئے پی ٹی آئی کو کچلنے کا سلسلہ بند کر ے با شعورعوا م دیکھ ر ہے ہیں
کہ ہر محاذ پر موجو د ہ حکو مت کی کا ر کر د گی صفر ہے بنیا د ی اشیا ئے ضرور یہ اور اشیا ئے خوردو نو ش سمیت ہر چیز عا م آ د کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے غر بت بے ر و ز گا ر ی اور مہنگا ئی نے عا م آ د می کی ز ند گی کو اجیر ن کرً د یا ہے لمحہ فکریہ ہے کہ موجو د ہ حکو مت چا لا ن پر چا لا ن کو ہی اپنی کا ر کر د گی بنا ر ہی ہے مو ٹرسائیکل غریب آ د می کی سوا ر ی ہے ا س پر ہزاروں روپے جر ما نو ں کے ذریعے غریب آ د می کی مشکلا ت بڑھا ئی جا ر ہی ہیں موجو د ہ حکو مت کا دھڑن تختہ قریب ہے ۔