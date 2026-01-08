پرائیوٹ پبلک ایمبولینسز کے سٹاف میں رجسٹریشن سرٹیفکیٹ تقسیم
واں بھچراں (نمائندہ دنیا ) پنجاب ایمرجنسی سروس کے زیر اہتمام پرائیوٹ پبلک ایمبولینسز کے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی تقسیم اور رجسٹریشن پوسٹر کی انسٹالیشن کے لئے تقریب کا انعقاد کیا گیا
جس میں ضلع میانوالی کی پرائیوٹ ایمبولینسز عملہ نے شرکت کی،کنٹرول روم انچاج تصور عباس،اسٹیشن کوآرڈینیٹر سمیع اللہ خان ہمراہ ٹریفک پولیس اور پیٹرولنگ ہائی وے پولیس کے زمہ داران نے پرائیوٹ پبلک ایمبولینسز کے سٹاف میں رجسٹریشن سرٹیفکیٹ تقسیم کئے۔ اور ایمبولینسز پر رجسٹریشن پوسٹر چسپاں کئے ۔