صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرائیوٹ پبلک ایمبولینسز کے سٹاف میں رجسٹریشن سرٹیفکیٹ تقسیم

  • سرگودھا
پرائیوٹ پبلک ایمبولینسز کے سٹاف میں رجسٹریشن سرٹیفکیٹ تقسیم

واں بھچراں (نمائندہ دنیا ) پنجاب ایمرجنسی سروس کے زیر اہتمام پرائیوٹ پبلک ایمبولینسز کے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی تقسیم اور رجسٹریشن پوسٹر کی انسٹالیشن کے لئے تقریب کا انعقاد کیا گیا

جس میں ضلع میانوالی کی پرائیوٹ ایمبولینسز عملہ نے شرکت کی،کنٹرول روم انچاج تصور عباس،اسٹیشن کوآرڈینیٹر سمیع اللہ خان ہمراہ ٹریفک پولیس اور پیٹرولنگ ہائی وے پولیس کے زمہ داران نے پرائیوٹ پبلک ایمبولینسز کے سٹاف میں رجسٹریشن سرٹیفکیٹ تقسیم کئے۔ اور ایمبولینسز پر رجسٹریشن پوسٹر چسپاں کئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سیکرٹری ہاؤسنگ کا ایف ڈی اے میں ڈیجیٹل اصلاحات پر زور دیا

پی سی آر ڈبلیو آر کے ڈپٹی ڈائریکٹر کاواٹر کوالٹی لیبارٹری کا دورہ

کمشنر فیصل آباد سے نیپا کے زیرتربیت افسروں کی ملاقات

آتشبازی کا سامان لے جانیوالا گرفتار

سمندری کے قریب بس اور آئل ٹینکر کا تصادم ، 17 افراد زخمی

بغیر لائسنس اسلحہ برآمد ہونے پر2 ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن