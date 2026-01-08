صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ پولیس کا اولین فرض :آر پی او

  • سرگودھا
شہریوں کی جان و مال کا تحفظ پولیس کا اولین فرض :آر پی او

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ پولیس کا اولین فرض :آر پی اوکھلی کچہریوں سے عوام اور پولیس افسران کے درمیان فاصلے کم ہوئے

موچھ(نمائندہ دنیا)شہزاد آصف خان آر پی او سرگودھا نے تھانہ موچھ میں کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو سستا انصاف فراہم کر نے کے لیے عوام کے پاس جاکر ان کے مسائل سنتے ہیں پولیس کی کھلی کچہریوں سے عوام اور پولیس افسران کے درمیان فاصلے کم ہوئے ہیں پولیس کا اولین فرض ہے کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا اس سلسلے میں 24گھنٹے کام کررہے ہیں، معروف سماجی سیاسی ر ہنما حاجی شیکا خان ،حافظ حمزہ خان نے اندھے قتل کو ٹریس کرنے کا مطالبہ کیا ہے ، آر پی او نے کہا ہے کہ میانوالی 12اندھے قتل ٹریس تھے جن میں سے 9اندھے قتل ٹریس کرکے ملزمان کو چالان کیا اور انشاء اللہ باقی 3 پر کام جاری ہے ۔مطیع اللہ خان مجاھد نے پولیس انصاف اور عوام کے مسائل پیش کیے جن کو آر پی او نے اپنی ڈائری پر نوٹ کیا لطیف اللہ خان آزاد ایڈوکیٹ نے ٹرکوں اور ٹریلرر کے ناجائز چالان کی نشاندہی کی،کھلی کچہری میں خواتین نے بھی اپنے مسائل پیش کیے اور آر پی او ان کی درخواستوں پر موقع پر احکامات جاری کیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

کسانوں کو10ہزار گرین ٹریکٹرز فراہم کرنیکا فیصلہ،آن لائن پورٹل کا افتتاح

ہارڈ شپ رولز کے تحت اساتذہ کے تبادلوں کیلئے سفارشات تیار

لودھراں ،میونسپل سٹیڈیم کی مجموعی حالت کو بہتربنانے کا عزم

جی پی اوملتان میں یادگاری ڈاک ٹکٹوں کی نمائش

ہیلمیٹ نہ پہننے ،کاغذات نہ ہونے پرہزاروں موٹر سائیکلیں ضبط

اجتماعی زیادتی کا شکا رخاتون انصاف کیلئے در بدر ہوگئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن