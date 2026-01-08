’’نو ازشریف کارڈیالوجی ہسپتال مکمل‘‘کمشنر کوڈین کی بریفنگ
31جنوری سے او پی ڈی، ایمرجنسی اور جنرل وارڈ کو فنکشنل کرنے کی منصوبہ بندی یہ ایک تاریخی اور انقلابی منصوبہ ہے ،شوکت علی ، ایگزیکٹو انجینئر بلڈنگ کی بھی بریفنگ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن شوکت علی سے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ڈین ڈاکٹر وارث فاروقہ اور آئی ڈیپ کے انجینئر محمد قیصر نے ملاقات کی اور ہسپتال کے منصوبے ، تعمیراتی مراحل اور سروسز کے آغاز سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ کمشنر کو بتایا گیا کہ تقریباً ساڑھے گیارہ ارب روپے کی لاگت سے 2 سو بیڈز پر مشتمل سات منزلہ جدید اور اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی مکمل کر لیا گیا ہے ،31 جنوری سے ہسپتال میں او پی ڈی، ایمرجنسی اور جنرل وارڈ کو فنکشنل کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے ، مارچ میں آپریشن تھیٹر، ایم آر آئی اور کیتھ لیب کی سہولیات شروع کی جائیں گی ۔ کمشنر نے کہا کہ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودہا خطے کے عوام کے لیے ایک تاریخی اور انقلابی منصوبہ ہے ،دریں اثنا کمشنر نے ایگزیکٹو انجینئر بلڈنگ امانت علی کو اپنے دفتر طلب کر کے سرگودہا ڈویژن میں جاری ترقیاتی سکیموں پر تفصیلی بریفنگ لی۔ ایکسین بلڈنگ نے بتایا کہ چاروں اضلاع میں محکمہ بلڈنگ کی مجموعی طور پر 96 ترقیاتی سکیمیں جاری ہیں، جن میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت 50 جبکہ مالی سال 2023-24 کی 46 سکیمیں شامل ہیں بعد ازاں کمشنر نے شہر میں محکمہ بلڈنگ کی جاری ترقیاتی سکیموں کا موقع پر جا کر جائزہ لیا۔