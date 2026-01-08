کینو فیکٹریوں پر چھاپے تفصیلی معائنہ بچوں سے خبری مشقت پر 2کو سیل کردیا گیا
ا ے سی کوٹ مومن ،لیبر ڈیپارٹمنٹ اور متعلقہ محکموں کی کارروائی ،موقع پر کم عمر بچے مشقت کرتے ہوئے پائے گئے ، چائلڈ لیبر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عملدرآمد جاری ہے ،ڈپٹی کمشنر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن (ر) محمد وسیم کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر کوٹ مومن محمد اختر ملک نے لیبر ڈیپارٹمنٹ اور متعلقہ محکموں کے ہمراہ کینو فیکٹریوں پر اچانک چھاپے مارے اس کارروائی کے دوران مختلف فیکٹریوں کا معائنہ کیا گیا،دورانِ معائنہ 2 کینو فیکٹریوں میں بچوں سے جبری مشقت کروائے جانے کی تصدیق ہوئی۔ موقع پر کم عمر بچے مشقت کرتے ہوئے پائے گئے ، جس پر فوری کارروائی کرتے ہوئے دونوں فیکٹریوں کو سیل کر دیا گیا، ڈپٹی کمشنر سرگودہا نے واضح کیا کہ ضلع بھر میں چائلڈ لیبر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عملدرآمد جاری ہے ۔ انہوں نے کہا کہ بچوں سے مشقت کروانے والوں کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور ایسے عناصر کے خلاف آئندہ بھی سخت اقدامات جاری رہیں گے ۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ فیلڈ میں متحرک رہتے ہوئے اچانک دوروں کا سلسلہ جاری رکھا جائے تاکہ بچوں کے محفوظ مستقبل کو یقینی بنایا جا سکے ۔