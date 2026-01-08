صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تین اہم فلائی اوورز کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ

  • سرگودھا
تین اہم فلائی اوورز کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ

کمشنر کا کچہری روڈ ، خیام چوک اور اسلام پورہ فلائی اوور زکا معائنہ، تزئین و آرائش، خوبصورتی اور دورِ حاضر کے تقاضوں کے مطابق اپ گریڈیشن کیلئے تخمینہ جات طلب

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)شہر کے تین اہم فلائی اوورز کی تزئین و آرائش، خوبصورتی اور دورِ حاضر کے تقاضوں کے مطابق اپ گریڈیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے کمشنر سرگودہا ڈویژن شوکت علی نے شہر کے تین اہم فلائی اوورز کی تزئین و آرائش، خوبصورتی اور دورِ حاضر کے تقاضوں کے مطابق اپ گریڈیشن کے لیے ہائی ویز سے تفصیلی تخمینہ جات طلب کر لیے ہیں۔ کمشنر نے کچہری روڈ فلائی اوور، خیام چوک فلائی اوور اور اسلام پورہ فلائی اوور کا موقع پر جا کر معائنہ کیا اور متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ تینوں فلائی اوورز کو ماڈل انفراسٹرکچر کے طور پر ڈویلپ کرنے کے لیے جامع تجاویز اور لاگت کی رپورٹ مرتب کی جائے ۔ ایس ای ہائی ویز نے کمشنر کو تینوں فلائی اوورز کی موجودہ صورتحال، مرمتی ضروریات اور ممکنہ بہتری کے اقدامات پر بریفنگ دی۔ کمشنر نے ہدایت کی کہ فلائی اوورز پر جدید اور پائیدار رنگ و روغن، پیچ ورک، پولز اور گرلز کی مرمت یا تبدیلی، بہتر لائٹنگ، وائٹ واش اور مجموعی بیوٹیفکیشن کو منصوبے کا حصہ بنایا جائے ۔ اس کے ساتھ ساتھ تینوں فلائی اوورز کی سڑکوں کو بھی ماڈل معیار کے مطابق اپ گریڈ کرنے کے لیے الگ سے تخمینہ تیار کیا جائے ،کمشنر نے خیام چوک کی ری ماڈلنگ و ڈیزائننگ کے لیے بھی تفصیلی رپورٹ اور تخمینہ طلب کرتے ہوئے کہا کہ یہ مقام شہر کی شناخت کا اہم حصہ ہے اور اس کی جدید طرز پر تشکیل شہری حسن میں نمایاں اضافہ کرے گی۔ کمشنر نے ہائی ویز حکام کو ہدایت کی کہ تینوں فلائی اوورز سے متعلق تفصیلی رپورٹ اور تخمینہ جات پیر کے روز تک جمع کروائے جائیں تاکہ منصوبے پر جلد عملی پیش رفت شروع کی جا سکے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سیکرٹری ہاؤسنگ کا ایف ڈی اے میں ڈیجیٹل اصلاحات پر زور دیا

پی سی آر ڈبلیو آر کے ڈپٹی ڈائریکٹر کاواٹر کوالٹی لیبارٹری کا دورہ

کمشنر فیصل آباد سے نیپا کے زیرتربیت افسروں کی ملاقات

آتشبازی کا سامان لے جانیوالا گرفتار

سمندری کے قریب بس اور آئل ٹینکر کا تصادم ، 17 افراد زخمی

بغیر لائسنس اسلحہ برآمد ہونے پر2 ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن