تین اہم فلائی اوورز کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ
کمشنر کا کچہری روڈ ، خیام چوک اور اسلام پورہ فلائی اوور زکا معائنہ، تزئین و آرائش، خوبصورتی اور دورِ حاضر کے تقاضوں کے مطابق اپ گریڈیشن کیلئے تخمینہ جات طلب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)شہر کے تین اہم فلائی اوورز کی تزئین و آرائش، خوبصورتی اور دورِ حاضر کے تقاضوں کے مطابق اپ گریڈیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے کمشنر سرگودہا ڈویژن شوکت علی نے شہر کے تین اہم فلائی اوورز کی تزئین و آرائش، خوبصورتی اور دورِ حاضر کے تقاضوں کے مطابق اپ گریڈیشن کے لیے ہائی ویز سے تفصیلی تخمینہ جات طلب کر لیے ہیں۔ کمشنر نے کچہری روڈ فلائی اوور، خیام چوک فلائی اوور اور اسلام پورہ فلائی اوور کا موقع پر جا کر معائنہ کیا اور متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ تینوں فلائی اوورز کو ماڈل انفراسٹرکچر کے طور پر ڈویلپ کرنے کے لیے جامع تجاویز اور لاگت کی رپورٹ مرتب کی جائے ۔ ایس ای ہائی ویز نے کمشنر کو تینوں فلائی اوورز کی موجودہ صورتحال، مرمتی ضروریات اور ممکنہ بہتری کے اقدامات پر بریفنگ دی۔ کمشنر نے ہدایت کی کہ فلائی اوورز پر جدید اور پائیدار رنگ و روغن، پیچ ورک، پولز اور گرلز کی مرمت یا تبدیلی، بہتر لائٹنگ، وائٹ واش اور مجموعی بیوٹیفکیشن کو منصوبے کا حصہ بنایا جائے ۔ اس کے ساتھ ساتھ تینوں فلائی اوورز کی سڑکوں کو بھی ماڈل معیار کے مطابق اپ گریڈ کرنے کے لیے الگ سے تخمینہ تیار کیا جائے ،کمشنر نے خیام چوک کی ری ماڈلنگ و ڈیزائننگ کے لیے بھی تفصیلی رپورٹ اور تخمینہ طلب کرتے ہوئے کہا کہ یہ مقام شہر کی شناخت کا اہم حصہ ہے اور اس کی جدید طرز پر تشکیل شہری حسن میں نمایاں اضافہ کرے گی۔ کمشنر نے ہائی ویز حکام کو ہدایت کی کہ تینوں فلائی اوورز سے متعلق تفصیلی رپورٹ اور تخمینہ جات پیر کے روز تک جمع کروائے جائیں تاکہ منصوبے پر جلد عملی پیش رفت شروع کی جا سکے۔