بھلوال:اسسٹنٹ کمشنر کا دارالعلوم محمدیہ مجدیہ کا دورہ، صفائی ، شجرکاری پر زور
بھلوال (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر بھلوال مدثر ممتاز ہرل نے دارالعلوم محمدیہ مجدیہ کا دورہ کیا۔
اور علماء کرام کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صفائی کی اہمیت، شجرکاری کے فروغ، کھیلوں کے رجحان اور ہنر مند و فنی تعلیم کی ضرورت پر تفصیلی روشنی ڈالی۔اس موقع پر علامہ مولانا عامر اسلم ساہی، علامہ مولانا رانا مجاہد نورانی، رانا عمران سلطان اور علامہ مولانا انور رضا نے بھی خطاب کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے مزید کہا کہ عوام مقررہ وقت پر گھریلو کچرا گھروں کے باہر رکھیں تاکہ صفائی کا عمل مؤثر اور بروقت مکمل کیا جا سکے ۔